北一女畢旅行程安排引發爭議，現又傳出北市成功高中2月中旬舉辦4天3夜畢業旅行，途中在墾丁某間餐廳用餐，學生看到「熟的生魚片」上桌大傻眼，詢問餐廳才知道，是學校擔心學生吃了造成腸胃不適影響行程，要求餐廳調整烹調方式，讓學生們哭笑不得。

台灣青年民主協會昨（6）日於臉書粉專指出，成功高中畢旅因老師擔心學生吃了生的食物會拉肚子，要求餐廳把「生魚片煮熟」，學生看「熟的生魚片」上桌，詢問餐廳才知道是校方要求，讓學生哭笑不得。

有學生在餐廳下給評價留言。（圖／翻攝自成功迷因粉專）

臉書粉專《成功迷因2.0但這裡沒有迷因》也上傳多張照片，嘲諷畢業旅行吃到「熟的生魚片」，其中一張圖片可見，有成功高中學生到餐廳的Google評論給3顆星，留言寫下「柳丁5顆星很棒，但可以解釋一下為什麼生魚片是熟的嗎？」業者回覆表示，「生魚片是學校要求先煮熟再上桌。」

成功高中2月15至18日舉辦4天3夜的畢業旅行，第二天到墾丁某餐廳用餐，發生「熟的生魚片」事件，成功高中今日也證實，餐廳提供生魚片菜色，但校方擔心每位學生腸胃適應能力不同，恐造成腸胃不適影響行程，為讓學生吃得安全，才會要求餐廳採取保守的飲食烹調方式。