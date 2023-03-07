新北技職用專業加雙語，利用數位工具向下扎根國小，全面推動雙語教育。新北市高中職師生於4日在全國專業英日文詞彙與聽力能力大賽總決賽中，榮獲22冠軍、20亞軍、20季軍、13金腦獎共計75個獎項，為全國冠軍數及總獎牌數第一名，本競賽採取嚴格的三級制競賽，各校菁英先在校內進行初賽，並從中擇優取前10%的菁英參加各分區競賽，獲得各科目前2名者即進入全國總決賽，成果卓越。

新北市教育局指出，新北市為全國最早自辦專業英日語菁英盃的縣市，至今已經邁入第9屆。本次國立臺灣師範大學與美國GLAD公司合作，為新北市國小學生打造一套融合聽力、單字學習的PVQC數位評測系統，此系統可讓學生在家自主學習，不受時間空間限制，更有助於偏鄉學校推動雙語教育。同時新北市菁英盃單字量競賽也向下延伸到國小5、6年級，落實以測促學、測學相長。

教育局於今(7)日也特別為新北市國小校長辦理PVQC數位評測系統說明會，菁桐國小校長翁俊生表示，偏遠地區的孩子在英語發音和聽力學習資源較為缺乏，現在有這一套為新北學生量身打造的學習評測系統，讓學生可以隨時學習發音、訓練聽力，了解自己錯誤的地方加強練習，老師也可以隨時掌握學生的學習難點並給予協助。

新北市國小校長PVQC數位評測系統說明會大合照。(照片/新北市教育局提供)

今年全國總決賽特別頒發專業英語證照達人獎，擁有9張國際專業英語證照的鶯歌工商張瓊云老師表示，一開始是因為認同系統的學習模式，後來持續參加各專業職種專業英語跨領域的學習。復興商工周暄梓同學表示，很開心今年參加全國總決賽能拿到第3名的成績，平時利用PVQC評測系統不斷的練習聽力，增加專業英語詞彙，也幫助自己能用專業英語和國外的同學、老師進行專業的對話。

拿下團體成績總冠軍的樟樹國際實中校長陳浩然表示，學校以「創新力、英語力和專業力」為辦學核心目標，為下一代孩子設計全國最先進的教育，其中英語力是孩子和世界溝通的工具，學校課程強化雙語教育與國際教育，更激發學生創意潛能，向下紮根培育具有美學素養、跨域學習與國際溝通能力的孩子。

樟樹實中榮獲團體總冠軍。(照片/新北市教育局提供)

教育局長張明文表示，新北市首創技術型高中雙語教育以「動手做學英文」培育國際技職人才為核心目標，將英語學習融合生活與專業並連結職場情境，以「專業英文、職場英語、跨國連結」三大核心為發展重點，強化學生在生活中應用英語文的能力及未來的職場競爭力。本次更向下扎根至國小，結合數位科技讓孩子願意開口說英、日語，未來將持續以雙語國際為政策方向，讓新北學子能夠成為具有國際競爭力的頂尖世界人才。