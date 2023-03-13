針對全國教育產業總工會揭露桃園大園高中「海外海外攬才子女專班」每年向學生7.2萬元費用，但卻納入家長會帳戶一事，教育部說，這筆費用是經桃園市政府教育局同意大園高中本權責以「專款專項」納入家長會帳戶方式辦理。

全教產說，教育部委託桃園大園高中辦理的「海外攬才子女專班」，每年付千萬元補助經費，但大園高中竟還向學生收取高額費用，卻進入家長會帳戶：包括每學期每位學生超收費用3.6萬元，一年要7.2萬元，規避會計程序之監督。

教育部回應，為完善我國海外攬才政策，教育部補助該校辦理「海外攬才子女專班」。補助項目主要用於專班授課教師鐘點費、外籍講座鐘點費、專班教師進修報名費、外籍師資機票補助等，如有無法及部分補助經費項目，則由桃園市政府教育局自籌支應。

教育部經洽桃園市政府教育局，該局表示，大園高中辦理海外攬才子女專班每學期收費4.5萬元，包含「學費」、「代收代辦費用」及「國際文憑相關費用」，其中所詢3萬5965元是「國際文憑相關費用」，其包含IB學校年費、IB學生註冊、評量、成績（國際文憑）取得及寄發等相關費用等。

教育部說，為利此專班永續運作及「使用者付費」原則，大園高中向專班學生收費，經桃園市政府教育局核定列入收費收取項目，因此並無重複收費問題。

教育部說，「國際文憑相關費用」因應國際文憑課程之特殊性，較常支應臨時性費用，經桃園市政府教育局同意大園高中以「專款專項」納入家長會帳戶方式辦理。另「學費」及「代收代辦費用」，則納入學校公務預算支應。

教育部國教署已函請桃園市政府教育局督導該校辦理海外攬才子女專班時，應於各宣導管道充分揭露設班及收費等相關資訊，並透過親師生間良善溝通，化解疑義情事。