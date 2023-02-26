因應高齡社會照服員需求增長，花蓮縣政府自2018年起補助民間單位辦理照服員訓練，對象以弱勢為主，且於結訓後輔導就業，迄今共協助近1200人取得照服員資格，投入職場，今年3月將持續辦理，預計培訓210名學員，盼在2025年超高齡化社會來臨前，建立起完善的長者照顧體系。

社會處表示，縣長徐榛蔚自就任以來，積極打造完善的長者照顧體系，鑑於照服員需求提高，社會處2018年起，運用就業安定基金補助民間單位辦理照顧服務員訓練，以長期失業者、原住民、45至65歲中高齡者、具低收或中低收入戶身分等人，為主要招生對象，且符合特定資格者，學雜費由政府全額補助，結訓後輔導就業，截至去年底辦理照服員訓練總計44班，共1158名學員取得照服員資格，就業率高達7成。

社會處指出，國發會推估全台將在2025年邁入超高齡化社會，照服員需求隨之漸增，家中長輩的日常生活照顧及醫療看護照顧需求與日俱增，因此今年3月將再度辦理「照服員」訓練課程，預計開辦7班專班，培訓210名學員。

社會處盤點投入照服員的5大優勢，包括年齡經驗不受限、工時安排有彈性、工作場域選擇多、專業認證有保障、就業創業兩相宜，是長照場域最重要的第一線人力，且照服員完成97小時訓練後，考取證照並取得照服員資格後，即可投入居家服務、日照中心、老人機構、社區家托站等相關長照服務單位。

社會處長陳加富表示，政府協助失業者就業不遺餘力，為鼓勵失業勞工重返職場及充足長照人力，提升在地老化照顧品質，除運用就業安定基金補助民間單位辦理照服員訓練，亦開放民間單位術科專班申請辦理，提供民眾多元選擇，同時透過專業課程教學及實作，培訓合格的照服員，為長照服務盡一份心力。

社會處表示，照服員職訓報名課程相關資訊已公告在社會處官網，民眾可上網查了解詳情，或致電03-8227171轉383，由福利科照服員承辦人協助查詢。