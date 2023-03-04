2023台大校園徵才博覽會於今(4)日登場，共計310家企業、448個企業攤位參展，面談更整合線上、實體同步進行，縮短學子與企業的距離。台大校長陳文章表示，企業最關心學生的專業能力、實驗室相處狀況及挫折忍受力，台大因此推動237個跨領域學習模組，培養青年的自主學習力，更有助於求職。

台大表示，今年度的實體徵才博覽會，展區除了資訊科技、金融、集團、人力仲介、多元產業區之外，還設立「台大新創企業專區」及「國際人才培育與永續專區」，提供國內及外籍學生更多元和國際化的職涯選擇。另自3月7日至24日間，共有73場次的公司說明會及5場次的公司參訪活動，讓學生深入了解企業文化與徵才資訊。

今年在台大參與徵才的企業包含台積電、華碩電腦、廣達等知名科技大廠；金融業則有玉山金控、元大金控、華南銀行等。

為吸引有求職需要的學子青睞，企業不只開出高薪，也釋出多項員工福利，像是聯發科提供員工旅遊補助、員工諮商等；台積電則給予員工分紅、年度調薪和優於勞基法的休假制度；航運如陽明海運也前進校園徵才，廣徵資訊人員，並提通國內外輪調、語言訓練補助、研究所訓練等就業福利。

陳文章表示，台大期望培養有創造力、領導力、利他服務精神和國際視野的人才，也強調學生具備自主學習能力。台大目前設有237個領域專長模組，已有3成學生跨院系學習模組，學生不只原來專業，還有跨領域學習能力。

陳文章也說，企業徵才時，不要只看到學生來自的學院、科系，學生可能修讀各種領域專長模組，企業除了看本科系，還要了解學生延伸出的專長，相信會對企業更有幫助。

台大學務處職涯中心說明，台大校園徵才博覽會歷年以來都是人潮踴躍，為打破參觀與面談的時空限制，促進學生與企業間多元的互動交流，今年更優化線上與線下整合的徵才活動。像是同學自即日起至3月31日，只要利用手機掃描各企業攤位的QR code，就能利用線上虛擬數位博覽會平台與企業人資對談、交換名片、參加視訊徵才活動等，透過虛實互動，縮短學生與企業間的距離，提高企業界與人才端媒合的機會。