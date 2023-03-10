教育部體育署自107年起推動「企業聘用運動指導員」，促進運動人才多元就業及推廣職工運動，並搭配補助方案，有效提升職工運動風氣與職場活力。今(112)年補助方案說明會將於3月17、24、31日分別於北、中、南部舉辦說明會，體育署邀請企業踴躍報名參加，一同加入推廣職工運動的行列，關心員工健康。

運動人才勇於面對挑戰且注重團隊合作的特質，轉戰職場能在工作上發揮正向影響力，運動專業也能協助企業導入運動政策，將運動專業作為自身斜槓於企業內部推廣，使員工找到健康與成長動能，提升企業運動風氣，產生良性的循環。

「企業聘用運動指導員」專案推動至111年底，體育署共輔導企業聘用498名運動指導員，補助企業辦理1,700多項員工運動活動，逾45萬人次參與。企業均認為此項專案對於促進員工運動參與、跨部門交流、提升員工士氣及凝聚向心力助益甚大，推動效益將會累積並反饋於公司內、外部各種表現上，使企業與員工達成雙贏的效果。

112年企業聘用運動指導員享獎勵說明會，3月中開跑 (教育部體育署林哲宏副署長)。(照片/教育部體育署提供)

體育署表示，承襲歷年的豐碩成果，企業每聘用一名運動指導員，可申請辦理職工運動活動經費最高新臺幣30萬元，每家企業最高90萬元。更針對進用持有體育署授證之「國民體適能指導員」，提供加碼補助金額，強化職工運動之體適能專業指導品質。

「企業聘用運動指導員補助方案說明會」歡迎企業踴躍參加，報名請洽本專案專管中心(02-7737-8089)或上網報名(https://forms.gle/9vE8ym1ZkRhZoyZg8)。想獲得更多最新消息請上「ｉ運動資訊平台-運動好人才企業動起來」活動網頁(https://isports.sa.gov.tw/apps/SGM/index.aspx)查詢。