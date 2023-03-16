嘉義縣水上鄉全民運動館今(16)日上午舉行動土典禮，由縣長翁章梁主持，期盼工程順利，鄉親運動健康，該館預計113年8月完工，將提供民眾四季皆能安心使用的運動環境。

呂宏進致詞畫面。(照片/教育部提供)

近年國人運動風氣逐漸旺盛，對現代化、複合式的運動空間需求提升，為了保障國人享有平等的運動參與權利，體育署自110年起推動「前瞻基礎建設─充實全民運動環境計畫」，規劃於國內興建全民運動館，使全國民眾都能享有優質、便利、友善的運動設施。

嘉義縣水上鄉全民運動館示意圖。(照片/嘉義縣政府提供)

為提供嘉義縣在地民眾優質的運動環境，體育署於110年4月1日核定補助新臺幣1億元，與嘉義縣政府攜手打造該縣首座全民運動館，將提供綜合球場、全齡體適能訓練場、新型態健身房、瑜珈教室、飛輪教室及桌球教室等多功能空間，為居民帶來符合當地需求的現代化綜合運動館。體育署表示，水上鄉全民運動館完工後，相信會成當地運動的最佳選擇，希望藉此使民眾都能投入運動、熱愛運動、享受運動，鍛鍊健康體魄。