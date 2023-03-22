德國聯邦教育及研究部斯塔克-瓦特辛格今日與我教育部長潘文忠進行高等教育及科技研究合作交流，他是26年來德國首度有部長層級訪賓訪台。我教育部同意德方所提，將鼓勵我大學與德國大學在半導體領域加強交流合作。

在斯塔克-瓦特辛格部長訪台前，德國聯邦教育及研究部在2月間已派遣國際合作司及技職終身教育司等單位主管來台，針對各項教育議題先行交流。斯塔克-瓦特辛格21日、22日率團訪台，並在今日會見潘文忠，開啟台德教育合作交流新的篇章。

潘文忠表示，德國是我國在歐盟最重要的合作夥伴之一，雙邊的教育合作朝多面向發展。高等教育方面，台德雙邊共簽訂有554件校際合作備忘錄，主要以機械工程、商管及人文社會等領域為主。

在此校際合作基礎下，已建立台德碩博士學程雙聯學制、學生交換實習計畫及教授互訪等交流模式，目前我國也在德國4所重點大學設置臺灣研究講座；中小學方面，兩國也有22所高中相互簽訂姐妹校協議，顯見在各教育層級，皆能透過交流促進臺德雙邊的相互瞭解。

教育部指出，德國是我國學生首選留學國之一，目前我國有2862位學生在德國留學；另一方面，也有846位德國青年選擇到台灣留學，其中有473名修讀華語課程。

這次會面中，我方提出華語教學合作的具體項目，首要為辦理「德國官員短期華語研習團」，教育部將邀請德國現職官員來臺研習華語與體驗台灣文化；在「補助華語教學人員赴德國任教」部分，將透過「優華語計畫」推動雙邊大學對大學的合作，增加選送我華語教學人員，德方表示支持，另樂於協助將相關華語教師的選送機制推廣至德國中小學。

斯塔克-瓦特辛格對於我國在培育半導體人才，提升大學研發成果之效益，並與產業密切結合，培育高階科學技術人才的成功模式，表達高度讚賞，並表示希望加強校際間的合作交流。我教育部同意，雙方成立工作小組來落實這項計畫。