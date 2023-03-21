戶外活動「攀樹」正夯，《台北畫刊》第662期封面故事透過近年新興戶外活動「攀樹」，邀民眾親近樹木，從不同視角享受街景。北市觀傳局表示，民眾可上公有場地租借系統，查詢可申請攀樹的地點，系統列出可申請的場地包含士林官邸公園、北投公園、三民公園等。

觀傳局表示，近年戶外活動「攀樹」受關注，在擁有專業證照攀樹師的指導下，運用雙手推拉繩結，搭配腳下踩踏，將身體向上推動，不僅綜合全身運動，還能透過攀樹近距離觀察樹木及生物，以不同視角享受城市街景。

觀傳局也說，民眾可上「台北市政府市民服務大平台」公有場地租借系統，搜尋關鍵字「攀樹」，就能查詢在台北市公園申請進行攀樹活動的訊息，系統列出可申請的場地包含士林官邸公園、北投公園、三民公園等，邀大家一同挖掘城市中的生態魅力。

公園處提醒，若要申請在公園攀樹須符合2規定，攀爬的樹木要坐落於公園處管理達一公頃的大型公園，且非受保護樹木，活動應由擁有攀樹師證照的人員現場指導，以確保攀爬安全。

運動後也可跟著美食紀錄作家Hally Chen的腳步，探索台北老街區，品嚐老店特色美食。Hally Chen介紹，位於萬華區華西街傳統冰果室「華西街珍果」，是老萬華人的維生素C補給站，每樣水果都是老闆親自到三重市場挑選，推薦民眾可點一杯綜合水果汁或水果盤。

Hally Chen也說，開店60多年的西門町「蜂大咖啡」，保有1960年代的懷舊氣息，不僅咖啡品項齊全，也有各式港式糕餅，吸引不少人前來尋找喫茶店回憶；在大稻埕立足80年的三代老店「意麵王」，招牌意麵使用特製細意麵，並淋上獨門紅醬、油蔥酥，再放上韭菜，令人回味無窮。

觀傳局補充， 本期《台北畫刊》還有許多精采故事，歡迎民眾於台北市市府大樓1樓市民服務組、台北捷運各站、台北市各旅遊服務中心、台北市各區公所、台北市立圖書館總館及各分館等地免費索取。