台灣自來水公司第五區管理處長蕭淑貞，針對嘉義地區水情進行簡報。 （嘉義縣政府提供／邱顯誠嘉義傳真）

因應嘉義地區水情吃緊，台灣自來水公司第五區管理處，3月16日上午在大埔美精密機械園區內的佐登妮絲城堡，舉辦嘉義地區水情簡報暨節水宣導會，邀請縣長翁章梁、大林鎮長許有疆與園區內約60家廠商代表，共同了解目前水情資訊以及商討節水措施，並呼籲全民一同省水。

由於中南部地區久旱不雨，水利署從3月1日起，將嘉義縣水情燈號從綠燈轉為夜間減壓供水的黃燈，台水公司經理李嘉榮則表示，台水早在去年8月，就提前啟動防旱節水措施，以跨區調度水源、加強灌溉管理、落實產業節水等，因應今年上半年水情吃緊的考驗。

台水五區處長蕭淑貞簡報中指出，目前嘉縣地區日用水量約為30萬噸，現由曾文、烏山頭水庫每日支援11萬噸、雲林湖山10萬噸，並管控仁義潭、蘭潭在每日7.5萬噸左右，聯合調度以穩定嘉義水情，近期內供水無虞，但工業區產業用水量大，盼大埔美園區內廠商響應節水，多開發並使用節水設備，降低用水量。

縣長翁章梁表示，縣府以提供上百噸生活次級用水、在山區設緊急備用水塔、進行抗旱井水質檢驗與網上建置抗旱專區等四項作為，助鄉親和企業了解嘉義即時水情，同時呼籲企業能提高製程用水回收再利用率，共度枯水期挑戰。

企業方則由佐登妮絲公司分享節水經驗，副廠長廖述正表示，城堡內有設計可回收水設施如儲水設備，能回收雨水達2500噸儲水量，運用在植栽澆灌與作為再生水回收；每天生產用水循環6.6噸，提供園區廁所沖洗用水等用途。