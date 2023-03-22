校長陳添旺強調，看到學生與企業互動熱絡，表示企業對致用高中技職人才培養深具信心。(致用高中提供)

致用高中今年應屆畢業生參加說明會，透過企業代表解說工作內容及福利後，讓學生對計畫執行有更深一層了解。(致用高中提供)

大甲區致用高中為給偏鄉孩子升學與就業可兼顧！22日與國立聯合大學和中部優質3家企業，簽訂培育人才產學攜手合作計畫，對就讀機械科、汽車科、電子科、資訊科等，高三學生規畫升學與就學一條龍作法，前進國立大學就讀又可到優質企業上班，讓學生贏在未來升學與就業起跑點上。

校長陳添旺說，致用高中配合教育部力推產學攜手合作計畫，結合國立聯合大學智慧製造專班及中部地區知名優質精密機械產業，如光電、汽車電子產業等企業產學攜手合作，辦理「3＋4智慧製造專班」，讓國立大學及企業一同投入培育人才行列。

今天參與的合作廠商，包括巨大機械工業公司、野寶科技公司、鋐光實業公司及台中市甲安埔廠商協會優質會員企業公司等，一起辦理高三學生企業媒合就學就業招生說明會；與會學生不斷發問，關心未來畢業後是否可保障就業，期望能就近工作並就近照顧家庭。

陳添旺指出，致用為高三應屆畢業生，提供一邊可升學就讀國立大學、一邊可到優質企業上班，升學與就業同時可兼顧，並可解決經濟弱勢學生升學就業需求，創造學校產業與人才培育的多贏效果。讓就讀致用高中應屆畢業生升學就業一條龍作法無煩腦，家長更放心將國中應屆畢業生送到致用就讀，完成高中三年加大學四年生涯發展規畫。

致用高中今年應屆畢業生有200多人參加說明會，透過企業代表解說工作內容及福利後，讓學生對計畫執行有更深一層了解。陳添旺強調，看到學生與企業互動熱絡，表示企業對致用高中技職人才培養深具信心；學生大學四年可取得國立大學的學士學歷，還擁有四年工作薪資和資歷，比一般職場新鮮人更具競爭優勢！