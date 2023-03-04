「童心協力 向前行！」新竹市2023年童軍節慶祝大會4日於竹光國中熱鬧登場，現場來自全市近500名童軍夥伴參與盛會，市長高虹安特別穿上童軍服到現場表揚優秀童軍服務員、各級童軍，並勉勵童軍們持續「日行一善」，將愛散播到新竹市的每個角落。

身兼新竹市童軍會理事長的高虹安指出，童軍運動是世界性的青少年活動，在我國發展已超過了111年的歷史，透過野外訓練方式來進行活動，秉持「做中學，學中做」原則，重視學生「探索教育」、「服務學習」、「品格教育」核心價值，更結合「小隊制度」、「榮譽制度」、「徽章制度」3大童軍制度理念，引發學生學習樂趣，增進學生適應未來社會能力，強調素養導向教育，培養孩子成為「終身學習者」。

新竹市2023年童軍節慶祝大會4日於竹光國中熱鬧登場。（陳育賢攝）

她說，今天的童軍節慶祝大會活動內容相當豐富，還有許多闖關活動，希望大家在闖關的過程可以培養自身能力，以及提升野外訓練的基礎，希望各位童軍們都可以「童心協力，向前行」。

教育處長童鳳嬌表示，童軍教育強調生活體驗、野外活動、創造利用、服務人群等，使參與者能在做中學習，為良好的課外教育，並建立面對挫折、問題解決的能力，同時深耕愛好正義與和平、重視性別平等理念，發展青少年領導才能，並透過領導與被領導的體驗、同儕教育以及成人領袖的引導，建立自信成為健全的世界公民。

此次童軍節慶祝大會精心規畫個人衛生等9科專科章考驗及6項個分站活動，展現童軍活動多元學習與體驗探索，由熱心的童軍服務員予以義務協助，培養團隊合作與群體觀念，在活動中充實自我的童軍知識及童軍經驗分享，大小童軍滿滿的活力與熱情，玩的不亦樂乎。

教育處指出，今天獲表揚的包括有獲績優童軍團的新竹社教複式童軍團、童軍服務員工作獎章銀牛、銀狼、銀羊獎等個人獎；熱心協助辦理各項童軍教育及活動的竹光國中、內湖國中、建功高中、中華童軍勵進會、幼獅複式童軍團及山風複式童軍團，另還有多人榮獲團領導人員績優獎章、吳兆棠博士紀念獎學金等。