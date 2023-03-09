WBC世界棒球經典賽已在全球球迷熱切關心下開打，曾一度可望被列為熱身賽場的新竹市立棒球場因工程缺失又改善不力與WBC賽擦身而過，其未來命運究竟如何？新竹市長高虹安9日表示，體檢會將於下周決定要挖溝加強排水還是全面翻新，3月中旬之後就會展開檢測與改善。

WBC世界棒球經典賽已在台中洲際棒球熱鬧開打，市長高虹安原本在去年競選期間，邀請主辦單位爭取熱身賽來新竹市立棒球場舉行，但因球場工程有缺失，之後又改善不完全，最後WBC放棄考慮，高虹安也認為球場仍有安全疑慮而宣布不再爭取，讓新竹球迷與經典熱身賽擦身而過，如今看著台中洲際球場與台中人熱鬧迎接經典賽與全球頂尖球員，不少新竹人仍覺相當可惜。

新竹市長高虹安9日表示，體檢會將於下周決定要挖溝加強排水還是全面翻新，3月中旬之後就會展開檢測與改善。（陳育賢攝）

高虹安今天被再問及棒球場目前改善與體檢進度，她表示，有WBC場務經驗的廠商已取得球場承包商的同意，將以不追加預算的方式來進行相關的檢測與改善的作業，目前預計3月中旬之後就會立刻來進行。

至於期程或是內外野排水工程要用帶狀挖溝，還是要全面翻新，這還是會由體檢會的委員來討論後才會決定選用其中1個方案，體檢會一定會用專業的意見來提出建議，市府再拍版作最後的決定。

高虹安說，她個人的想法是要先作完善的檢測，檢測完土壤級配的狀況後，判斷是有違約的情形，之後再來決定以此級配狀況是適合作帶狀挖溝渠還是要全面翻新。

那當然如果是要全面翻新，對於棒球場的重新啟用日就會拉比較長，帶狀挖溝渠工程就會比較短，最終的目標就只有一個，就是給球員、球迷一個最安全的球場，因此這也是目前沒有期程的因素。

尤其之前體檢會與新竹市議會先後去球場現勘後，都發現球場狀況與排水功能實在很令人擔心，是否根本喪失了排水功能，這些都要交由體驗會專業的委員來判斷。