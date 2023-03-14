新竹市警局表示，播放是為反詐欺宣導之用的公益目的，未有營利行為，目前已暫停播放。（新竹市警局提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市長高虹安為宣導反詐，近期錄製音檔獻唱五月天《突然好想你》其中2句歌詞，並隨垃圾車於定點播放，民進黨市議員劉康彥指出此舉恐怕涉及版權問題，質疑是否有申請公播、取得授權？對此，新竹市警局表示，播放是為反詐欺宣導之用的公益目的，未有營利行為，目前已暫停播放。

高虹安近日錄製反詐宣導音檔，獻唱五月天的歌詞「最怕空氣突然安靜，最怕朋友突然的關心」，未料引發爭議。劉康彥在臉書指出，地方首長用垃圾車做政策宣導並非新鮮事，但整件事還有更嚴肅的問題，高虹安應面對「版權問題」。

劉康彥質疑，市府有沒有向「中華音樂著作權協會」申請公開播放？另，高虹安重製五月天的歌曲，再透過垃圾車播放，但五月天所屬的「相信音樂」並不對外授權任何的翻唱詞曲重製，高虹安不但重製，還放在網路提供下載，是錯誤示範，建議重新錄一個宣導版本。

對此，新竹市警局指出，因為詐騙手段層出不窮，為保護市民財產，警局以耳熟人詳的歌曲做出創意宣導方式，讓市民對詐騙手段有更深刻的認識，市長高虹安也表示能理解同仁們對防詐騙的積極用心，謝謝他們勇於嘗試各種防止詐騙的宣導方法。

市警局也指出，錄音檔引用歌曲2句原詞清唱，播放是為反詐欺宣導之用是以公益爲目的，並未有營利活動等行為，惟為求周全，市警局在尊重版權的前提下，展現最大誠意共同防堵詐騙。