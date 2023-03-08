新竹市光復高中設計群第19屆成果展8日登場，此屆畢業生以「蒔舊」為主題概念，推出多項設計成果。（陳育賢攝）

新竹市光復高中設計群第19屆成果展8日登場，此屆畢業生以「蒔舊」為主題概念，推出多項設計成果，其中有學生見當前的寵物市場大夯，且生死商品永不退潮，設計的寵物生命園區非常吸引，處處可看到學生的巧思。

光復高中表示，此次成果展的「蒔舊」主題，是取自於此屆是第19屆畢業生中數字19的的諧音，「蒔」有移植、分種的意思，指蒔舊代表新時代的學生們，能將傳統文化加入現代元素再詮釋。

蒔舊並非循規蹈矩的複製傳統，而是經由對古典特色的深入研究，在後疫情時代，不被守舊的觀念束縛，致敬其清雅端莊的中式精神，同時植入新時代的美學理念，運用現代人的審美和前瞻性的思維，用反方向的趨勢對比呈

現。

此次成果展，包含廣告設計、多媒體設計、室內設計3個科學生所精心設計的創意作品，共計有21組展出作品，區分3大指標，以視覺設計、多媒體動畫與電影、建築室內設計3個方向為主，而學生在專題製作課程中，重視學生創思、團隊合作、設計執行、提報展演等綜合能力指標。

形象與視覺設計類共有6組，作品多元而富巧思，有此屆成果展主題蒔舊整體視覺形象規畫；有茶與茶點的包裝設計，視覺整體營造出家庭休閒輕鬆的氛圍；還有以天空為主題，訴求奇幻與活力滿滿的早餐店視覺設計。

讓小孩愛不釋手的玩具存錢筒設計，在玩樂之餘還可以有儲蓄的概念；有表達喜怒哀樂情緒的公仔設計，作品間投射出年輕人隱藏的情感，能藉由公仔抒發自身情緒；還有結合生活用品的插圖視覺設計，在使用之餘能帶來人們生活的樂趣。

數位多媒體及微電影類則有8組，內容以探討社會議題為主，例如家庭中的青少年與父母的親子溝通議題；有對選擇性緘默症與相關心理疾病的探討，讓人能夠更具同理心與協助；探討人與人之間相處的友誼情感議題；還有以遊戲來反映相關議題，例如漸凍症的關懷、權貴人士的醜陋真相、青少年學生的煩惱等。

室內設計類共有7組，以多元概念與強調功能用途為訴求，發展建築與室內規畫，有倡導生態教育的蜜蜂生態館，達到寓教於樂的目的；以戰亂風格設計的甜點冰店，讓人享受美食之餘警惕戰爭帶來的後果；還有融合復古風格內裝搭配現代主義外觀風格的理髮廳設計。

此外，以日本cosplay文化為主軸的場館設計，讓人了解日本文化也能體驗變裝樂趣；還有新住民與台灣文化的交流館，讓人拉近彼此的距離；能緬懷與提供追思的寵物納骨塔生命設計；訴求以自然原料DIY的蠟燭文創館等不同的建築室內設計。

光復表示，此屆的畢業展活動即起在新竹市文化局演藝廳展出至12日，有興趣的民眾可前往欣賞，給予學生們加油打氣。