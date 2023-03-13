大陸四川近日發生一起暖心事件，一名小學四年級學生放學途中，意外撿到一袋價值16萬人民幣（約新台幣70萬元）的黃金首飾，他呆站在原地卻始終等不到失主，所幸媽媽得知後立即連繫警方，才將價值不菲的首飾物歸原主。消息一出，當地不少單位和企業紛紛送上愛心大禮包，嘉獎這對母子拾金不昧的精神。

綜合陸媒報導，四川省資陽市一名小四學生近日撿到一個不明紙袋，沒想到打開一看竟是價值高昂的黃金首飾，由於不知道該如何處理，就一直站在原地等著失主前來認領，但過了一段時間始終等不到人，於是在打電話問過媽媽意見後，小心翼翼地將這袋黃金首飾帶回家並鎖在衣櫃內，直到媽媽下班返家後再一起報警，當日晚間即把整袋黃金首飾物歸原主。

對此，吳姓失主表示自己是珠寶首飾店員工，當天他將裝有金飾的紙袋放到共享單車的車籃就忘記帶走，經確認後首飾一件不少，也讓他感動不已，沒想到能成功找回。

小學生拾金不昧的事跡曝光後，當地政府部門不僅送上錦旗嘉獎，考量對方是單親家庭，且家境並不好，有許多單位及企業也紛紛送上愛心大禮包，除了提供男學生每年人民幣6000元（約新台幣2萬6792元）的補助金直到高中畢業，還讓愛畫畫的他每周末都能免費到社區接受繪畫課及音樂課的課外輔導；此外，警方發現男學生家中牆壁上的心願卡寫著「媽媽，發工資就買畫畫顏料」，考量學生家境不寬裕，也暖心送上整套彩色畫筆，完成他的心願。

消息一出，許多網友也深受感動，紛紛留言大讚「暖心，這獎勵比其他精神獎勵來得重要」、「這個好！本來獎勵就該實際一點，別總是精神獎勵」、「孩子有金子一樣純真的人品」、「真是拾金不昧的好孩子」。