葳格國際學校高中部棒球隊在2023年第五屆WBC世界棒球經典賽A組賽事中，擔任國際志工。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

2023年第五屆WBC世界棒球經典賽A組賽事，於3月8日晚間點燃戰火後，台中洲際棒球場塞爆球迷，大家一賭國際棒球盛事WBC世界棒球經典賽，葳格國際學校高中部棒球隊此次擔任場內國際志工，大家齊聲為中華隊加油。

台中市地主學校擔任舉旗手引領國旗進場，A組五隊的參賽國旗由台中市地主學校擔任舉旗手引領國旗進場，包括，台灣、古巴、荷蘭、義大利和巴拿馬等國家。

擔任舉旗手的志工，來自葳格國際學校高中部棒球隊林雋哲同學表示，「非常榮幸能夠參與這次的棒球盛事，也很歡迎來自世界各國的球迷，當初決定參與國際體育志工就希望可以藉由這次的機會，近距離接觸到其他國家的選手，了解不同的棒球文化」。

葳格國際學校致力培育國際人才，不僅提供學習外語環境，在國際素養的養成更是不遺餘力，無論是校內體育課推動雙語教學，或是棒球隊國際間的交流，如日本沖繩移地訓練、海峽兩岸高中棒球社團邀請賽等，都鼓勵孩子們走出台灣，讓興趣成為與世界溝通的方式。

葳格國際學校高中部棒球隊羅紫維同學表示「我們在學校體育課是實施雙語教學，所以對於如何幫選手加油，或是基本的運動術語，都有基本概念，因此在球場上看到外國人，也比較不陌生，能夠對談自如。」

葳格高中，投入開幕式的志工，在烈日下站立，練習體能、舉旗等。為求有充足的體能，才能夠在開幕式中展現完美的一面，而這也是學習面對事情，做好自己的一種態度。

葳格國際學校家長會長陳志銓說，學校非常支持孩子們參與國際性的活動，特別是志工部分，看似小螺絲的角色，卻是缺一不可，藉由參與國際性的活動，讓孩子們體驗大場面。