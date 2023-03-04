資深媒體人狄志為，平時除了參加談話性節目評論時事，也常在臉書分享生活日常，近來透露被人從背後捅刀後，便意識到對人好不能沒有限制，更不忘強調：「人性的貪婪真的很可怕」。

狄志為表示日前跟命理老師廖美然同台，聽到對方說出「短期養恩、長期養仇」一席話，讓他感觸良多，也對此話稍作解釋即是「你對人家好習慣了，喜歡佔人家便宜、或者是忘恩負義的人，會認為你是應該的，只要你沒有對他好，他就受不了」，接著坦言在生活中，就常遇到被人家出賣，還傻傻幫對方數鈔票的的血淋淋例子。

狄志為根據親身經驗為例，指出做人要懂得保護自己，尤其對人家好不能沒有限制，有時候跟別人不用太熟，保持距離反倒是一種美感，接著舉蔡天鳳命案為例，強調：「長期施恩卻養仇，要收回來一些，卻引來殺身之禍，人性的貪婪真的很可怕」。

狄志為一席話讓網友大表認同，紛紛留言：「人們常說吃虧就是佔便宜，但被便宜行事久了，對方得寸進尺反成了致命傷，不得不防」、「會跟這種人保持距離，也提醒自己別人對我好非應該」、「對他人的好有9次，對他人不好或不願幫忙只有1次，就成了千古罪人」、「任何事沒有理所當然，要適可而止」、「遇到這種人要即時停損，善良要用對地方」。