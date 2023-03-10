上週紀錄片《以神之名：信仰的背叛》正式在影音平台上架，掀起社會大眾對於「攝理教」的討論，其在韓國的教主鄭明析過去的種種行為也再度曝光在檯面上。徐巧芯7日在節目上透露，該教會本月12日將在中山堂舉行公演，稍早，台灣攝理教、基督教福音宣教會在官網發布聲明，表示因「不可抗力因素」決定取消演出，已購票者可全額退費。

一名網友日前在Dcard分享，台灣攝理教、基督教福音宣教會將在本月12日於台北中山堂中正廳舉辦演奏會，曲目包括貝多芬、巴爾托克、伯恩斯坦等音樂家作品，也會表演鄭明析創作的《愛與人生》交響詩，票價為1200元，當時已經全數售罄。

無獨有偶，7日徐巧芯也在節目《國民大會》預告本月12日台灣攝理教、基督教福音宣教會將在台北舉行音樂會活動，為此她已通知文化局，請當局多加注意，而文化局當時回應，經過查證後，申請演出單位的CGM交響樂團及合唱團前幾年也在中山堂有類似表演，迄今為止沒有任何違規狀況，近日已經聯絡CGM交響樂團及合唱團，對方明白近期因紀錄片的風波，並承諾不會有沒列在表定企畫中的表演。

基督教福音宣教會繼8日在官網發聲明，澄清強調沒有媒體報導的那些性侵、女學生受害等情事後，稍早二度於官網發聲明，表示預定於本月12日晚上7時於中山堂中正廳舉辦的「2023 CGM春季公演-Hello , World」音樂會，「因不可抗力的因素致無法繼續」，因此必須取消活動，抱歉造成已購票民眾的困擾，並公布以信用卡和現金購票者的退票方式，承諾一定會全額退費。

基督教福音宣教會聲明全文如下：

原訂2023年3月12日(日) 19:30於中山堂中正廳演出「2023 CGM春季公演-Hello , World」音樂會，因不可抗力的因素致無法繼續，爰取消本次演出。對此本團深感遺憾，造成所有購票觀眾的不便，本團在此致上最深的歉意。

辦理退票方式如下：

一、於兩廳院售票系統購票者，刷卡購票者全額刷退，現金購票者全額退現。

1、現金購票者：請於2023年3月20日前持票前往兩廳院臺北、臺中、臺南、高雄服務處辦理全額退票；如不方便親自辦理退票，請於109年3月20日前（以郵戳為憑）郵寄票券至 100台北市中正區中山南路21-1號（電子商務組 陳先生收）。請務必附上存摺影本，以便退款至您的帳戶。票券寄回前請先記下票券上的訂單編號（如：202101220000123-1），以便您來電查詢退票狀況。

2、刷卡購票者：不需親自至兩廳院辦理，系統將自動退刷至信用卡帳號。

二、向主辦單位購買之有價票券，請洽和平交響樂團辦理。