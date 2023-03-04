南投縣立委補選，民進黨蔡培慧贏得勝選，打破國民黨在南投縣18年來在縣長、立委選戰的全勝紀錄，為綠營2024大選奠基；國民黨林明溱，選戰初期過於輕敵，經過綠營大軍壓境猛攻，雖然黨中央發動救援，但為時已晚，藍營重返執政再添波瀾。

蔡培慧雖然剛在去年縣長選戰中敗給許淑華，但得票結果並不差，而且，她擔任執行長任內，為地方爭取建設、改善校園設備及環境，還成功爭取中興大學在南投設分校，逐漸建立口碑。

近年來，她歷經選戰洗禮，跑遍全縣各鄉鎮市建立人脈與知名度，此次接受徵召投入補選，不必熱身馬上發揮即戰力。

而且，南投立委補選是2024總統大選的前哨站，也是民進黨主席賴清德上任後第一戰，更是綠營遭遇3連敗後翻轉的契機，必須非贏不可；因此，賴清德下軍令狀動員黨公職全力奧援蔡培慧，並由副祕書長黃建嘉率12人團隊進駐南投，負責文宣與組織動員，資源到位，空軍、陸軍齊發，在議題掌握與攻防上處於主動出擊，幫助蔡培慧步步挺進。

林明溱在從政30年，歷經大小選舉，結果有輸有贏，但從沒有1次選戰打得如此辛苦，主要是選戰初期太過輕敵，沒有把屢敗屢戰的蔡培慧放在眼裡，而且，依然沿襲傳統人脈、組織戰打法，面對綠營的大軍壓境就顯得左支右絀，致使選情陷入膠著。

南投縣立委補選，是國民黨2024大選重返執政的關鍵點，國民黨中央見勢頭不對，指派文傳會進駐發動文宣空戰，並且動員黨公職人員助選；林明溱父子還由朱立倫陪同，在林明溱篤信的松柏嶺受天宮帝爺公前，宣示2024年父子兩人都不會參選立委，化解年輕世代疑慮，促成黨內團結一致對外，穩定軍心；南投縣長許淑華更在選前請假3天，全力輔選林明溱拚勝選，罕見的舉動也顯示藍營對選戰的焦慮感。