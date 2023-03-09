民進黨在南投立委補選獲勝後，黨主席賴清德聲勢大漲，前立委郭正亮直言，英系已形同解散，之後不只總統蔡英文和行政院長陳建仁都不太再會提出和賴不同的意見，行政院副院長鄭文燦也會主動向賴靠攏。

郭正亮於《下班瀚你聊》指出，賴清德將南投立委補選視為絕地重生關鍵，一星期至少前往當地兩天幫蔡培慧輔選，最終除衝出意料之外的高投票率，也讓蔡順利當選。

而賴清德會如此賣力，郭正亮認為，是因為有「雙重危機意識」，首先是他個人方面，民進黨去年底九合一選舉大敗後，就算賴已著手處理黨內學倫、黑金等問題，仍需靠操盤選舉來驗證其掌舵能力。

第二部分則是民進黨的危機意識。郭正亮表示，由於民進黨有台灣獨立、不能被外來政權統治等使命感，所以相對容易透過悲情訴求來危機動員，就是這兩點讓民進黨拿下南投立委補選的勝利。

而在贏下本被視為不可能贏的南投後，郭正亮形容，賴清德已建立起神威，蔡英文、行政院各部會首長及綠委都不太會再和他有相反意見，已形同解散的英系和鄭文燦也會向他靠攏。