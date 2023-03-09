迎戰2024總統大選，國民黨相關的提名辦法至今仍未定，令不少支持者相當憂慮。去年參選屏東縣長失利的蘇清泉以南投補選國民黨敗選為例，認為國民黨連在這種深藍選區都輸掉，「總統大選完全沒有鬆懈的本錢」，他呼籲總統人選要趕快出來。

蘇清泉昨(8)日在政論節目《少康戰情室》中提及南投補選國民黨敗選一事，認為在這個深藍選區， 一開始林明溱民調贏17個百分點，最後卻輸2個百分點，是民進黨給國民黨上了一課，國民黨自己要反省。蘇清泉強調，如今已經沒有所謂深藍、深綠選區，連在這種一對一的選舉中，國民黨都能在深藍選區輸掉，顯示「總統大選完全沒有鬆懈的本錢」。

相對於民進黨的總統、立委提名時程早在2月訂下，國民黨2024總統、立委選舉辦法至今仍未出爐。蘇清泉也疾呼，在總統人選這一塊，要趕快定下來。

國民黨中常會昨日就2024總統大選提名機制交換意見，黨祕書長黃健庭表示，總統提名機制原則就像去年選策會對2022縣市長提名的徵召模式，啟動第一階段協調徵詢後，若多數覺得要徵召，就看徵召誰，民調只是參考依據；若要初選，也有初選辦法。