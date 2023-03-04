南投縣第2選區立委投票結果，民進黨籍候選人蔡培慧獲4萬5000多票打敗國民黨老將林明溱4萬3千多票，以微幅領先近2千票勝選，她在母親陪同下抵達競選總部接受支持者熱烈歡迎，並一一向支持者握手致謝，她說：「這次勝選的意義，主要是南投人希望改變。」

蔡培慧跟支持者握手致謝，認為勝選意義是南投人希望改變。（楊靜茹攝）

這次勝選關鍵，蔡培慧認為，主要是民進黨中央賣團隊進駐南投縣，有節奏的打選戰，讓大家了解她政見的長處。

另外她認為能贏得勝選，主要是南投人希望改變，認為政治工作是公共事務，政見思維及關注問題應該看南投的全局，而非侷限在特定的公共事務，台灣是民主國家，民主就是要相互競爭，在過程中所有人都可以提出不同看法，促進討論，競爭才有進步，過去她勤走基層，選前造勢晚會時，各鄉鎮都動員，卻有很多鄉親自主開車到會場，讓她很感動。

蔡培慧勝選、當選南投縣第2選區立委，接受支持者歡呼。（楊靜茹攝）

蔡培慧說，南投縣過去確實是藍大於綠，不過這次她感受到大家期待改變的力量，當選是責任的開始，她會積極、努力提振幾件事，一個是促進大型醫院盡速進駐南投縣，老農津貼，還有南投的交通，她一定會到南投縣政府拜訪，共同堆動小黃公車。