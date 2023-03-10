南投縣長許淑華主持「仁愛鄉互助村牙醫醫療站」揭牌儀式，專業醫療設備就近照護原民的口腔健康。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣府在仁愛鄉互助村衛生室設置「仁愛鄉互助村牙醫醫療站」，南投縣長許淑華10日主持揭牌儀式。許淑華說，感謝南投縣牙醫師公會的協助，讓互助、新生村民能就近接受口腔醫療照護，縣府將持續積極尋求更多醫療資源，針對醫缺地區以巡迴醫療方式改善，希望讓更多人受惠。

許淑華身穿賽德克披肩主持「仁愛鄉互助村牙醫醫療站」揭牌儀式，南投縣議員黃世芳、蔡銘軒，及衛生福利部中央健保署中區業務組長李純馥、牙醫公會全國聯合會理事長陳彥廷、南投縣牙醫師公會理事長李泰憲、南投縣衛生局長陳南松等人出席，所有來賓拿起大牙刷，象徵醫療站啟用。

許淑華說，南投幅員廣闊，偏鄉醫療服務確實不足，縣府積極引進醫療資源，盼透過巡迴醫療或駐點等方式，提供偏鄉居民更便利的醫療服務，感謝南投縣牙醫師公會投注心力派牙醫師駐診，醫療站有牙科治療椅、X光儀器等新進的醫療設備，讓互助、新生村共3部落居民不用大老遠跑到國姓鄉或埔里鎮街上看牙醫，就近享有專業牙科照護服務。

陳南松指出，南投縣牙醫師公會派員進駐互助村牙醫醫療站，政府及民間團體協力合作，就近照護部落兒童及長輩的口腔健康，如兒童蛀牙、長者牙周病等問題，尤其是缺牙與失智症息息相關，把長者的牙齒顧好，讓長輩更健康更有自信。

互助村民表示，以前看牙醫得開車或騎機車到埔里、國姓街上的牙醫診所，每次預約得等1周或半個月，每個療程得往返診所很多次，非常不方便，未來村內的牙醫醫療站，每周有2至4天派駐牙醫師駐診，可就近治療，真的方便多了。