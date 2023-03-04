全動法修法惹議，蔡英文總統昨深夜發文，強調政府不會讓孩子上戰場，這是國民黨刻意的誤導人民。對此，民眾黨立委邱臣遠4日批評，蔡總統的保證還值得人民信任嗎？顯然是想在大選前緊急止血，看來民進黨尚未得到教訓，而蔡英文曾說「2024後不是我的事」，如今又擔保不讓孩子上戰場，人民真能信服嗎？

邱臣遠批評，細數蔡英文執政7年下來的種種政策，包括台鐵改革、基隆捷運、社會住宅全數跳票，人民早對政府失去信心；近期國防部預告修正攸關國安、社會發展的全動法修正，提出前本應做好事前溝通、廣納各界意見，卻連綠營自家人都覺得倉促。

邱臣遠指出，這並非蔡英文任內首次發生爭議法案，去年數位中介法的前例讓人民記憶猶新，近期推出的疫後特別條例，內容包山包海，充滿空白授權，執政黨卻以人數優勢力輾壓在野，造成社會對立，閣揆陳建仁只宴請綠委溝通正式，卻公開要求朝野支持疫後特別預算，簡直是兩面手法，如今又爆發全動法修法爭議，顯然民進黨還沒有得到教訓。

邱臣遠感嘆，行政院、蔡英文接連發文，顯示府院黨一同出手，效率之高，讓人非常驚訝，背後目的很清楚，就是想為今日的南投立委補選和隨後而至的2024大選止血，不禁令人懷疑，中華民國政府其實就是「民進黨政府」。

他最後表示，無論是兵役改革、全動法，「孩子上戰場」的疑慮始終都在，讓父母和青年無比擔憂，而蔡英文過去曾說「2024後不是我的事」，如今又如何能保證日後不會讓孩子上戰場？