教育部體育署10日以線上直播方式辦理「112年運動設施規劃設計研習會」，邀請各縣市政府相關單位及運動中心營運單位等基層人員，共有140餘位學員來自全台各地連線參加。

本次研習會規劃課程包含「運動設施規劃設計及施作常見缺失」、「簡易運動設施造價分析」、「運動創新科技智慧化球場」及「性別友善運動設施空間與環境規劃」，並邀請萬邦建築師事務所莊英男建築師、樹德科技大學休閒遊憩與運動管理系劉昆祐副教授、新北市政府體育處謝科長秀瑜及社團法人台灣女子運動體育協會莊監事淑靜等各領域專業講師授課。

除安排即時聽打人員協助提升研習會服務品質，也有專人協助整理學員留言，以提供講師答復，進行課間課後互動，更透過問答遊戲增加遠距教學的趣味性及學習專注力。

體育署表示，場館規劃設計除考量工程實務的施工細節及經費需求外，必須同時站在使用者角度，思考安全性、可及性、實用性及友善性等服務品質，才能提供不同年齡層、不同類型民眾友善的運動環境。

本次研習會特邀來自學界與業界的專業人士提供多重角度的視野，也盡力提升遠距教學的成效，希望讓學員們收穫滿滿，將所學運用在全台各地，共同為提供優良運動環境而努力。