40歲的劉涵竹曾是新聞台主播，在離開主播台之後也成為主持人及綜藝節目常客，近期還成為小S主持的《小姐不熙娣》節目固定班底，甜美的娃娃音也經常成為節目中討論的焦點；時報周刊CTWANT日前在台北市松山區巧遇她與一名打扮年輕的男子狀似親密去餐廳用餐，就像正在熱戀中的情侶一般，不過仔細一瞧，該男正是2019年她曾被周刊王補捉到交往一年多的失婚富商，算一算兩人在一起已經超過五年還能有這種甜蜜熱度，表示劉涵竹對於讓感情恆溫很有一套。

路途中劉涵竹不時會靠一下男友，像是在撒嬌。（圖／本刊攝影組）

兩人進入松山區一家餐廳用餐。（圖／本刊攝影組）

用餐過程中劉涵竹還貼心地幫男友夾菜。（圖／本刊攝影組）

三月二日晚間九點多，身穿長大衣的劉涵竹，緊緊依偎著一名短袖T恤短褲男子，還親親熱熱地十指緊扣，走進台北市松山區一家活家餐廳用餐，雖然兩人打扮一個像冬天一個像夏天，但對氣溫的感知不同，並沒有造成他們感情上的溫差，就像是正在熱戀階段的情侶一般。但或許是穿著緣故，男子看起來顯得很年輕，與2019年《周刊王》拍到她的成熟失婚富商男友判若兩人，本以為劉涵竹應該是有了新歡，然而當兩人拿下口罩準備用餐時，這才發現男子依舊還是當年的那位富商男友，看來已交往超過五年的感情仍然充滿濃情蜜意，戀情穩定發展中。

吃飽喝足後兩人先走步出餐廳。（圖／本刊攝影組）

一走到餐廳外面劉涵竹又立刻靠到男友身邊勾起手來取暖。（圖／本刊攝影組）

劉涵竹準備上男友的車離開停車場，這台車與2019年兩人被拍到的是同一台。（圖／本刊攝影組）

到了晚間十點出頭，用餐完畢的兩人在路上散步，當晚氣溫仍然偏冷，等著過馬路時，儘管穿著長大衣，女方仍將身體靠在男生身邊取暖，反倒是穿著短袖短褲的男方看來是身強體壯，絲毫沒有半點畏寒的樣子，任由劉涵竹依靠取暖。到停車場取車後，情侶倆並未返回男方位於台北市大安路的豪宅，而是回到女生位於松山區的住處。

兩人返回劉涵竹位於松山區的住處，不時還甜滋滋地聊著天。（圖／本刊攝影組）

劉涵竹在2019年被拍到與男友約會，交往一年多的戀情曝光。（圖／本刊資料照）

擁有甜美聲線的劉涵竹，雖然現在沒有繼續在新聞圈工作，不過對工作的習慣並未改變，不管是主持活動還是上節目通告，依舊會做足功課做好準備，不過過去當主播時曾被封為「娃娃音主播」的招牌嗓音，在《小姐不熙娣》中卻成了她時常遭到討論的焦點，有很多人覺得她這種聲音都是裝的，但也有不少人覺得她講話很像林志玲，聽起來很讓人酥麻舒坦。這次被本刊捕捉到與交往五年多的男友還是非常親暱，相信她的娃娃音應該也為這段感情加了不少分。

劉涵竹（右）是《小姐不熙娣》的節目班底，一口娃娃音曾被小S（左）說像唐老鴨。（圖／取自《小姐不熙娣》YT）

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