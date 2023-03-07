南韓知名女星近日可說是愛情、事業兩得意，除了演藝事業不斷攀升外，去年底也被男神李鍾碩大方認愛，更坦承自己已暗戀IU長達10年之久，讓粉絲們又驚又喜，但兩人對於感情始終低調，盡量不影響兩人的事業。而一向給人甜美形象的IU，近日為代言的品牌New Balance拍攝一系列形象照時，也一改過去的形象，以中性復古造型現身，同樣受到粉絲們的讚賞。

在許多廣告代言中，總是給人清新、甜美形象的IU，在近日公開的形象照中，穿上了墨綠色的棒球外套，內搭白色帽T，下半身則是穿著一件杏色棉褲及白色的復古運動鞋，整體造型看起來相當中性、帥氣，而她身上穿的也正是New Balance於NB 1906潮流形象店獨家販售的SDS（Shanghai Design Studio）系列商品，讓不少粉絲看了紛紛大讚「太好看了」、「IU穿這樣蠻帥的」、「帥氣中帶點俏皮」、「其實還蠻IU的」、「感覺就是IU平常會穿的衣服，好好看」、「好帥的棒球外套」、「這套好看可以買」意外受到眾人矚目。

事實上，擁有超強帶貨能力的IU，每次穿什麼總能吸引話題，而她也經常以夢幻的公主造型或是女伶造型現身，營造甜美、可愛的氛圍，但私底下的她其實經常穿著寬鬆的寬版T搭配棉褲，整體造型相當隨興、自然，甚至在演唱會時也經常穿著寬版的運動服上場，即使無法展現身材曲線，但她超強的個人魅力就足以吸引眾人矚目。