有「最美童星」、「天才童星」之稱的南韓女星金賽綸，今年5月驚傳酒駕肇事逃逸，乖巧形象瞬間瓦解，不僅重創演藝事業，人氣也跌入谷底，許多戲劇節目及代言紛紛與她切割，沒想到事隔半年，她又被媒體爆出疑似在反省期間與好友相約喝酒慶生，再度引發爭議，讓不斷替她擋刀的經紀公司也出面終止合作關係。而近日金賽綸也首度出席法院的審判，落魄又憔悴的模樣引起眾人熱烈討論。

根據南韓媒體的報導，金賽綸在8日上午出席首爾中央地方法院的首次審判，她因酒後駕駛並在發生事故後未採取任何措施，涉嫌違反道路交通法而遭到檢方起訴，最終被法院判處2000萬韓幣（約新台幣46.6萬元）的罰款，她在審判當下也認錯表示「不會再發生這種事情了，我真的很抱歉，現在正在深刻的反省中」。

而這也是金賽綸爆出酒駕事件後首度現身面對媒體，只見她雖將頭髮綁起並戴著黑色的口罩，臉上看起來似乎沒有太多妝容，因此黑眼圈及眼袋清晰可見，但她憔悴的模樣網友卻不埋單，直呼「韓國明星也逃不過啊」、「要裝出真心悔改的樣子，認真反省」、「必須封殺吧」、「可能是真的也可能是畫的，他們擅長有負面的時候畫那種憔悴妝」、「大好前程就這麼被自己毀了」、「可惜了」、「裝成這樣是在博取同情吧」。

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