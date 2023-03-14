被封為「韓國第一美女」的金喜善，當年在事業巔峰時選擇嫁給長相帥氣的富二代朴周永，婚後生下1女朴妍雅，但女兒小時候因顏值與她相差很大而遭到網友狂酸，還讓金喜善一度陷入整形疑雲，使金喜善的演藝事業一度受到打擊相當難受，之後她為了保護女兒便鮮少公開女兒的照片。但近日金喜善卻罕見公開女兒近況，立刻引起網友熱烈討論。

經常透過社群媒體與粉絲分享近況的金喜善，12日罕見在IG的限時動態上公開女兒的全身照，只見14歲的朴妍雅頂著一頭烏黑秀髮，身穿一件寬版的白色帽T搭配同色系長褲及運動鞋，整體造型看起來相當隨興、輕鬆，而金喜善雖然沒有拍到女兒的正面，但女兒纖細的長腿完美卻複製了媽媽金喜善的基因。金喜善還在照片底下寫道「We Love Irene」似乎相當以女兒為榮。

而過去金喜善也曾經公開過與女兒並肩同行的背影照，當時穿著一身黑衣的金喜善手牽著同樣穿著一身白衣的女兒，母女倆看起來就像姊妹般感情相當要好，而女兒暴風成長已快跟167公分的金喜善差不多高，讓不少網友紛紛敲碗要女兒的正面照，但金喜善為了保護女兒不被酸民攻擊，始終不願意公開，讓網友們相當期待這天的到來。