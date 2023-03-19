由宋慧喬領銜主演的Netflix韓國影集《黑暗榮耀》，開播以來話題不斷，在第二部上線後，更再度引起網友熱烈討論。而在第一部中飾演霸凌者朴涎鎮高中時期的女星辛叡恩，因影集的熱播爆紅，近日更登上綜藝節目宣傳她另一部新戲，但被問到拍攝《黑暗榮耀》時的霸凌場景，她坦言拍完後自己陷入嚴重後遺症。

現年25歲的女星辛叡恩擁有甜美臉蛋與清新氣質，憑著愛情網路劇《A-TEEN》出道後，便接續在《會讀心術的那小子》、《警校菜鳥》、《柔美的細胞小將2》、《第三人稱復仇》等劇中演出，她更憑著在《會讀心術的那小子》中展現精湛的演技而獲得「韓國電視劇大賞-年度明星獎」，今年更一連推出《花書生熱愛史》及《黑暗榮耀》兩部電視劇。但由於《黑暗榮耀》比《花書生熱愛史》更早播出，她又在劇中飾演邪惡霸道又毫無悔意的霸凌者少女時期，讓不少觀眾恨的牙癢癢，也讓她因此獲得矚目。

而即將推出新戲《花書生熱愛史》的辛叡恩，近日與同劇演員一同登上節目《全知干預視角》，公開了一整天的拍戲過程，展現私下活潑又不做作的一面，與在《黑暗榮耀》劇中時的模樣落差相當大，讓同劇演員尹端午、厲雲都嚇到，就連工作人員也說「睿恩好可怕」。但辛叡恩卻無奈表示，在拍攝當時她其實很辛苦也很有壓力，尤其是拿著電捲棒壓在鄭知蘇（飾演學生時期文同垠）身上的那一幕，看著對方痛哭失聲的模樣，讓她相當難受，坦言即使知道是在演戲，但腦中卻不斷冒出「我現在到底在幹嘛」的想法因此NG。

辛叡恩接著表示，拍攝完那幾場霸凌戲後，她的個性也變得很敏感，晚上如果不戴耳塞就會睡不著，即使睡著了也經常做惡夢，直到開始拍攝《花書生熱愛史》她才感覺到幸福，意外透露飾演霸凌者的後遺症。