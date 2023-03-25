台南市西港區金砂里花15年在社區內成功種植200棵花旗木，現成賞花景點，5年前舉辦花旗木節，湧入大批賞花遊客，25日花季開幕持續1個月，花團錦簇沿台糖鐵道整排綻放，有如4月粉紅雪，黃偉哲稱讚金砂里成功打造花旗木社區，適合情人在樹下告白與求婚。

西港花旗木景點在15年前由前金砂里長康崇仁在自宅種下第1棵花旗木，每年滿開時吸引民眾拍照打卡，他決定沿著台糖鐵道旁空地擴大種植，現已有200棵，社區派員幫忙養護，每逢3月下旬到4月底花季期間，成為西港著名的賞花旅遊景點。

西港金砂里的花旗木花15年種植從無到有，現有200棵持續擴大栽種，每逢3月、4月花季，都吸引遊客拍照打卡。（程炳璋攝）

金砂里原是小型村落風情的社區，現在每逢3月底至4月花旗木盛開舉辦花季活動，總能迎來大批遊客湧入社區。25日開幕，社區在花樹下擺上許多文創市集與地方特產攤位，搭配音樂表演活動，周圍農地也布置成親子歡樂區。

康崇仁表示，現在花瓣約開4成，南44-1線已成一條粉紅樹蔭大道，清明連假期間全面盛開，200棵粉紅樹圍繞新寮部落，預估將吸引爆滿賞花人潮，等到4月底花季末期，花瓣迎風凋落，還會下起粉紅花雨，相當浪漫。

台南市長黃偉哲在金砂里花旗木大道前與年輕人玩自拍。（程炳璋攝）

黃偉哲以「前人種樹、後人乘涼」稱讚金砂里種植特色樹種，成功打造花旗木社區，前人種好花、後人看美景。認為有如4月粉紅雪的花旗木大道，很適合情人流連忘返，甚至在樹下告白或求婚。