南韓大勢女團BLACKPINK近期展開世界巡迴演唱會，在世界各地刮起一陣「BLINK」（粉絲名）旋風，但沒想到即將於3月18、19來台開唱的她們，卻在3月3日傳出人氣成員Jennie意外受傷導致破相，讓粉絲們相當擔心。而Jennie也在摔傷後在今日首度露面前往巴黎參加時裝周，她也大方的露出臉上的ok蹦引起網友熱烈討論。

Jennie在3月3日發生意外後，立即在官咖（weverse）上報平安，表示「怕BLINK們被我嚇到所以先向大家宣告」，接著透露在休息的這段時間她都有吃得好、睡得好，但沒想到在運動的時候腳踩空摔倒了，導致臉上有傷口，本來想要趕快好起來不讓粉絲們擔心，但現在傷口還在癒合當中，因此得貼著ok蹦一段時間，雖看起來有點傻，也請大家諒解。本來應該給大家看到最好的狀態，但沒想到最後卻是這個模樣，實在相當抱歉，但Jennie也承諾會讓自己盡快復原，希望粉絲們不要擔心。

而經過幾天的休息之後，Jennie終於在今日現身機場準備飛往法國巴黎參加時裝周，這也是她受傷後首度露面，只見她穿著白色寬版大衣搭配藍色的絲巾，整體造型看起來帥氣又俐落，但她沒有刻意戴上墨鏡遮住臉蛋，反而大方露出臉上的ok蹦。而現場的媒體及粉絲看到後也紛紛上前關心，Jennie則是禮貌的向大家打招呼問候。Jennie隨後也在IG上PO出傷照，表示自己即將出發，網友看到後仍相當擔心，留言表示「寶貝這次可摔得不清」、「好心疼喔」、「好險眼睛沒事」、「雖然貼著ok蹦但還是很可愛」、「傷的離眼睛這麼近啊」、「眼睛好像有點嚴重」、「心疼死我了」再度受到熱議。