華語樂壇天王周杰倫近日舉辦「2023年嘉年華世界巡迴演唱會」，4日到澳洲雪梨巡迴演唱，台下擠滿人潮，還拿起紅色愛心燈，發出呼喊聲與他互動，而周杰倫呼應粉絲的熱情，加碼唱多首安可曲，卻導致主辦方遭罰錢，對此，他在IG限時動態霸氣表示：「哥是無所謂」，讓粉絲都直呼感動。

4日演唱會當天，唱完歌的周杰倫原本已回到車上，結果場館仍有歌迷在叫他的名字，讓他笑道：「好像有聲音哦！好像還想要繼續」，隨後轉頭問工作人員：「要繼續嗎？」，得到對方肯定答案：「繼續繼續」，之後周杰倫果真重回舞台嗨唱，事後導致主辦方因為超時被罰錢，但他對粉絲超好：「罰錢哥是無所謂，歌迷開心就好」，隨後打趣說道：「我怕的是唱到一半給我斷電。」

周杰倫表示不在意主辦方被罰錢，只希望歌迷能夠開心。(圖/周杰倫 IG)

此話一出，在各大社群平台掀起討論，「說要去隔壁兩個場館要早回家，然後真的唱了3個小時」、「多唱了10幾首歌，這寵粉程度沒話說」、「現場歌迷真的太幸福，場館超時都會罰錢，有些還會強制結束，罰的也不是小數目」。

事實上，這場世界巡迴演唱會除了澳洲，也會到大陸4個城市開唱，先前售票系統才開賣30秒，數萬張票就被狂掃一空，讓粉絲只好找上黃牛，卻發現內場第一排票價被開價28000人民幣(約12萬新台幣)，其他票也要到6000人民幣(約27000新台幣)，誇張價格讓不少粉絲到周杰倫IG敲碗加場，盼能用正常價格一睹天王風采。