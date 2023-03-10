統振2月合併營收為1.72億元，月減少11.1%、年減少28.37%；累計2023年1至2月合併營收為3.66億元、月減少29.1%，為歷史次低。統振表示，受惠於旗下專營布局在移工市場的金融科技，2月即便工作天數較1月份少3天，單月匯款筆數僅較上月微減1.8％、持續站穩高檔水準，在有效註冊會員數增加催動營運規模放大下，挹注金融科技2月業績明顯年增39％，亦成為統振營運現金流穩健增加的重要關鍵，同時有助提升統振今年第一季獲利表現。

統振進一步表示，公司多年籌備推出的小額匯兌業務App-QuickPay，為金管會核准第一家合法的APP匯款管道，以數位化、科技化服務，提供更便捷和實惠的匯款方式，從而促進普惠金融發展，其高透明度的交易安全性，一方面，減少社會詐騙和洗錢等非法行為的發生。

展望2023年，統振表示，隨著疫情後外籍移工人數持續墊高的趨勢不變，將為統振的金融科技業務提供良好的拓展環境，奠定QuickPay APP有效註冊會員數的穩定成長動能，加上流通與通訊事業體之業績穩健貢獻，盼對整體營運帶來長期正面的挹注。