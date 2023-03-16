澳洲統計局（ABS）周四公布，2月就業人數較1月淨增加64,600 人，扭轉了1月份的減少10,900人（修正後的數字），並遠超出市場預期的新增48,500人。

失業率從3.7%下滑至3.5%，比市場預估的跌至3.6%更低。2月工時增加3.9%，成為就業市場仍然強韌的另一個信號。

2月全職就業大幅增加74,900人，而1月為減少43,300人。

澳洲就業表現如此亮眼，但隔夜國際銀行業的一陣動盪，使投資人徹底排除了澳洲央行將再次升息的可能性。瑞士信貸（Credit Suisse）財務爆雷，再次引發銀行業只要收緊銀根，全球經濟將加速衰退的擔憂。

在上周美國矽谷銀行（SVB）倒閉後，瑞信便陷入信任危機。其最大投資人、持股9.88%的沙烏地阿拉伯國家銀行（Saudi National Bank, SNB）周三宣布未來無法再為瑞信挹注任何資金，使這家本來就醜聞纏身、官司不斷的銀行處境更加艱難。

周三在蘇黎世市場，瑞信股價收跌24%，為1.7瑞郎，盤中一度跌31%，拖累泛歐STOXX 600指數終場大跌2.92%，歐洲銀行股指數重挫7%。

為了阻止危機蔓延，瑞士政府稍早前拋出了救命索，該國央行宣布必要時，瑞信可以從央行取得流動性。隨後瑞信便宣布向瑞士央行借款多達500億瑞郎（約540億美元）。

儘管投資人現在普遍預期澳洲央行4月將暫停升息，但也押注4月降息25個基點（1碼）的機率來到約10%。目前澳洲央行的基準現金利率為3.60%。市場預期該基準利率將在8月回落至3.35%，這與一個月前的情境截然不同，當時投資人預期現金利率將升至4.10%到頂。

在就業數據發布後，澳元大致持平於0.6635美元。