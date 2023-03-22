這些債券為3月17日發行的優先無抵押債券，包括2028年3月到期的15億歐元和4.625%固定利率的票據，以及2032年3月到期的12.5億歐元和4.750%的固定利率的票據。
自從瑞士政府的紓困行動以來，瑞銀的債券和股票價值大幅波動，瑞銀股價周一一度大跌17%。
周二瑞銀的7%額外美元債券的殖利率一度飆升至創紀錄的29.8%，而一周前該殖利率還不到10%。這些債券最終殖利率來到18.7%。
瑞銀(UBS)在周三表示，將回購價值27.5億歐元(約29.6億美元)、自己在一周前發行的債券；瑞銀在收購瑞信引發不安之後，試圖提振投資人信心。
這些債券為3月17日發行的優先無抵押債券，包括2028年3月到期的15億歐元和4.625%固定利率的票據，以及2032年3月到期的12.5億歐元和4.750%的固定利率的票據。
自從瑞士政府的紓困行動以來，瑞銀的債券和股票價值大幅波動，瑞銀股價周一一度大跌17%。
周二瑞銀的7%額外美元債券的殖利率一度飆升至創紀錄的29.8%，而一周前該殖利率還不到10%。這些債券最終殖利率來到18.7%。
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