瑞士信貸AT1債全數歸零，恐不合法？國泰金控總經理李長庚22日在法說會上表示，瑞信與瑞士銀行合併記者會上，瑞士金融監理單位Finma表示，瑞信的資本及流動性都符合要求，李長庚重話說：「那憑什麼去註銷瑞信的AT1？」強調應協助國人，對於投資16億元的瑞信AT1向瑞士當局爭取權益。

金管會已公布，到2月底銀行、保險及證券對瑞信的總曝險金額1,556億元，都沒有投資AT1債，但是國人在銀行財管部門買到16億元瑞信AT1，這部分李長庚主張，應可想辦法替國人的投資爭取權益。

李長庚指出，在瑞士政府的主導下，瑞信與瑞士銀行的合併若順利進行，法人投資的所有的債券，除了AT1，債權更能確保，因為未來就是轉換為瑞銀的債權，對投資者債權更確保。

但是台灣五家銀行的財管客戶有投資16億元的AT1部位，李長庚說自己與法律界先進請教此問題，依照瑞信AT1的發行條款，政府在「極端情境」下可以註銷AT1債券，但這項動作是有前提的，可是在瑞信與瑞銀合併的記者上，Finma強調瑞信的資本與流動性都符合要求，即然都符合要求、都正常，那Finma憑什麼去註銷瑞信的AT1，李長庚說：「這是非常非常特別的案例，應向瑞士當局爭取權利才對！」

李長庚表示，在2007年時亦有金融機構退場合併，當時股票與AT1債券同時註銷，這次股票還在，但瑞信的AT1卻歸零。

國泰人壽執行副總林昭廷表示，在Finma宣布註銷瑞信AT1債後，歐洲央行（ECB）隔天馬上跳出來說這是很特殊的特例，因為照理AT1債權應是優於股票，這規則不會有任何改變，林昭廷呼籲法人，不要因為一個特例就認為AT1就都是要如此處理，「不應將特案當通案」

國壽對瑞信有340億元的曝險，但主要都是主順位債券及國際板債，林昭廷說目前不會有損失，也不用認列信用減損，且目前價值已回升顯著；另外國壽投資其他金融機構的AT1約有新台幣100多億元，其中歐洲有20多億元，評價都是非常良好，目前並沒有特別的地方。