Spectrum資產管理在周一表示，在瑞信AT1債券，或交易員之間通稱的CoCos(可轉換債券)，被減記為零之前，Spectrum在上周六的尾盤交易已經出清了對瑞信所有的投資部位。

Spectrum投資長Philip Jacoby說，任何買下CoCos(AT1債券)的人都會心生芥蒂，這並不是一個好的選擇，沒有人喜歡這樣的事件。但是金融體系的完整性要求，壓倒了一切。

截至2月28日為止，該公司對瑞信AT1的曝險，占該公司管理資產總額214億美元的1.32%，約2.8億美元。Spectrum並為該類債券的第五大投資人。

相比之下，太平洋投資管理(PIMCO)在截至12月31日則持有7.75億美元的瑞信AT1債券。

Jacoby說，在2021年和2022年初，公司持有約4億美元的瑞信AT1債券，「這(瑞信)是一艘大船，如果你想要反轉情勢，這需要時間」，公司一直在削減對瑞信的投資。

Spectrum營運長Matthew Byer說，公司對於CoCos仍相當感到興趣，因為它們為市場提供了「非同尋常的價值」。「這是瑞士信貸的一個事件，這是瑞士銀行監管單位的事件，但這不是對CoCos的全球性災難」。