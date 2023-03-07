近日南韓演藝圈接連爆出不少男女團成員曾是校園霸凌加害者，加上宋慧喬近期演出探討校園霸凌的夯劇《黑暗榮耀》而使相關事件備受關注。沒想到近日南韓選秀節目《Peak Time》中的人氣參賽者金賢在，也傳出曾是校園霸凌的加害者，讓製作單位緊急做出回應。

近日一名網友在論壇上寫下爆料文，文中提到他與《Peak Time》中的人氣參賽者金賢在是國小及國中同學，在國小時轉學過來的他，一直到國中畢業為止，一直受到金賢在欺負，更指稱金賢在會對他使用言語暴力、情緒操控，讓他心裡承受極大的壓力與傷害。而現在會選擇站出來爆料，是因為金賢在近期重新出現在電視上，讓他一看到就回想起當時被欺凌的畫面，頓時感到相當害怕，因此希望能透過網友的力量，讓他付出應有的代價。

而爆料文曝光沒多久後，韓國媒體也紛紛向《Peak Time》的製作單位求證是否屬實。但對此，製作單位目前僅表示「正在確認事實」還無法給出正確答案，網路上卻已掀起熱烈討論，更有不少人要求他退出比賽及演藝圈，他的人氣恐將受到嚴重打擊。

事實上，現年23歲的金賢在，曾在2017年時以6人男子團體BLACK6IX成員身分並以藝名The-King出道，但團體在2021年就黯然解散，直到2022年遇到《Peak Time》製作組招募無名男團，他才以個人身分參加，並以堅強的RAP實力通過評審團標準一路晉級，也逐漸受到觀眾的矚目。如今爆出校園霸凌事件，勢必將對他的演藝生涯造成影響。

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