南韓女星宋慧喬近期因主演校園霸凌復仇劇《黑暗榮耀》而使人氣再攀高峰，即將推出第二季的她一舉一動也備受關注。而近日知名主持人宋恩伊便在節目上分享伊澤兩人的趣事，透露25年前兩人曾合作戲劇，但之後隨著宋慧喬人氣攀升而斷聯，直到近期她鼓起勇氣透過IG私訊關心她，沒想到竟獲得回應，讓她又驚又喜。

知名女主持人宋恩伊近日在Podcast節目中分享，她與宋慧喬曾在25年前合作過情境喜劇，但在那之後隨著宋慧喬人氣攀升而逐漸斷了聯繫，但近日看完《黑暗榮耀》後太沉浸在劇情當中，因此難為情地透過IG私訊宋慧喬，表示「慧….慧喬啊！《黑暗榮耀》太好看了，演得真讚」，原本以為她的訊息會被忽視，沒想到對方竟親切回應：「姐姐，最近過得好嗎？我很想你喔！」讓她驚訝不已。

接著宋恩伊也鼓起勇氣邀約「慧…..慧喬呀，我們一起吃個飯吧」，宋慧喬竟也直接在訊息裡留下自己的聯絡方式，親切回應：「好啊！我也想見見姊姊」，讓宋恩伊忍不住在節目中笑著表示：「我真的打算與慧喬見一次面」意外再度牽起兩人的緣分。

事實上，兩人過去曾在1998年一起演出長篇喜劇《我如何呢？》，後來諧星宋恩伊主要活躍於綜藝節目上，並在多個談話節目中擔任主持人，而宋慧喬則專注於影視作品，兩人雖在不同領域卻各自在演藝圈中發光發熱，同樣交出亮眼成績。