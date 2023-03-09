人鳥情深！印度北方邦一名男子1年前在田間工作時，發現一隻受傷的赤頸鶴，便帶回家照顧，未料赤頸鶴康復後，非但沒有離開，甚至與救命恩人形影不離，神奇景象在當地引發討論，男子對於赤頸鶴的行為也感到非常驚訝。

This heartwarming and unique tale of friendship between a Sarus crane and a man will leave you in awe.#AajNEWJDekhaKya pic.twitter.com/yWY1yywzli — NEWJ (@NEWJplus) February 28, 2023

根據當地媒體報導，北方邦阿梅蒂（Amethi）一名收割機操作員阿里夫（Mohammad Arif）去年2月在田裡工作時，發現一隻身受重傷的赤頸鶴（Sarus crane），便帶回家照料，阿里夫提到，「當時這隻鳥的右腿血流不止，看起來非常痛，所以我將牠帶回家，在牠腿上放藥並用竹棍固定，安置於院子裡的棚子」。

阿里夫表示，平常他白天上班時，還在養病的赤頸鶴就待在院子與其它鳥玩，不過當他晚上回到家後，赤頸鶴就會馬上衝過來，還會一起吃晚餐，赤頸鶴經2個月休養康復後，起初以為牠會自行離開，未料牠不僅沒飛走，還變成跟屁蟲，「無論我走到哪，赤頸鶴就跟到哪，當我工作時牠就會在旁邊散步，我們還會一起吃午餐，下班後再一起回家」。

अजब-गजब; इंसान-पक्षी की दोस्तीः



अमेठी के गौरीगंज के जामो ब्लाक क्षेत्र अंतर्गत गांव मंडखा मजरे औरंगाबाद का मामला है. जहां मोहम्मद आरिफ और एक सारस की जोड़ी जय-वीरू के तौर पर चर्चित है. एक वर्ष पहले खेतों में यह पक्षी घायल अवस्था में मिला पैर टूटा हुआ था. 1/1 pic.twitter.com/CUeGA1092x — gyanendra shukla (@gyanu999) February 21, 2023

不過赤頸鶴似乎只認識阿里夫，阿里夫的妻子表示，當丈夫不在時，她就會幫忙餵鶴，卻遭到攻擊，所以她與孩子都不敢靠近。專家得知後也提醒，赤頸鶴屬於野生鳥類，人類最好別靠太近，「別碰赤頸鶴的翅膀，也別環抱身體，牠們築巢時具有保護性，會對入侵者展開攻擊，這種鳥應該生活在野外，不應被人類馴化」。

阿里夫強調，自己從未馴化赤頸鶴，而是牠不肯離開，每次他騎車出門時，赤頸鶴還會飛在他旁邊，「我們從來未綁住牠，或是關進籠子裡，牠想飛到哪就飛到哪，或許就是因為這個原因，所以牠才不願意離開」。