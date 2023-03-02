「赤楊樹」（Vilkha）-M多管火箭彈發射系統

烏克蘭在沒有大張旗鼓下，悄悄開發並在俄烏戰爭中使用了比美國和盟友所提供的導引多管火箭系統（GMLRS）射程更遠，彈頭也更重的火箭導彈系統。這款名為「赤楊樹」（Vilkha）-M的火箭彈系統是根據長7.6米的蘇聯BM-30「龍捲風」（Smerch）多管火箭砲系統改良而成。

據《動力》（The Drive）網30日報導，烏克蘭全國國防工業協會第一副主席文尼克（Ivan Vinnyk）說，「赤楊樹」-M的射程為110公里，彈頭口徑為300毫米，重485磅（220公斤），能十分精準地擊中目標。

相較之下，由西方提供給烏克蘭M142海馬斯和M270多管火箭系統（MLRS）所發射的導引多管火箭系統最大射程約為80公里，彈頭口徑為227毫米、重200磅（約90公斤）。

Ukraine Is Using Guided Rockets With More Range Than HIMARS-Launched Oneshttps://t.co/EQImOJiHVF — The War Zone (@thewarzonewire) March 2, 2023

文尼克周二在華府舉行的美烏安全對話第15次會議中坦承，烏克蘭在戰鬥中動用了「赤楊樹」-M，但不能透露確切的發射地點。

此外，文尼克說，「赤楊樹」-M改良專案是從2018年展開，約已產製了100套，並於2022年5月首度在實戰中使用。他說，所謂的「燃氣舵」（gas rudders）透過全球衛星定位系統（GPS）導引，大大提升了射彈的精準度。儘管烏克蘭至今僅少量產製，但「赤楊樹」-M的射程比導引多管火箭系統遠了36%，而酬載量也超過它的兩倍。