香港名媛蔡天鳳上月慘遭殘忍殺害肢解烹屍，事件曝光後震驚全香港，而蔡她鳳離世後，有許多人紛紛到蔡天鳳母親，與蔡天鳳本人經營的社群帳號中留言哀悼，其中網友發現蔡天鳳媽媽17歲時的模樣與女兒非常相似。

蔡天鳳媽媽「五姐」在自己的抖音帳號中，經常分享與女兒女婿的生活日常，因此許多網友都會前來觀看，藉由影片懷念蔡天鳳，而在五姐過去上傳的其中一則影片中有張五姐17歲時的照片，清秀精緻的五官跟蔡天鳳簡直一模一樣，顏質完全不輸給女兒。

蔡天鳳母親17歲模樣曝光。(圖/截圖自蔡天鳳媽媽抖音)

除此之外，在蔡天鳳本人的小紅書帳號也在日前曝光，即使她已離開，但該帳號粉絲關注人數仍持續上升，且從中可以看出蔡天鳳生前經常分享她到國外參加品牌時尚周活動以及開箱精品的日常，其中一則貼文她曬出多件精品上衣寫下「入了幾件香奈兒的『平價』T恤，買Channel買了一輩子，沒想到它現在比股票『漲』的都要高...」。

然而，文中蔡天鳳這句「買了一輩子」，卻引發網友感嘆「唉這麼年輕不要說一輩子啊 你的一輩子太短暫了」、「才28啊，不該說『一輩子』」、「還真是，一輩子太不恰當，真的應了那句話」、「糊塗啊，說一輩子幹啥」、「第一句就不祥的預感，年紀輕輕就說了一輩子，哎，惡魔在人間，安息吧」。