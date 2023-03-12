網紅「鳳梨」（吳泓逸）以台式談吐風格於直播中竄紅，經常自稱「鼠署」的他直接不做作個性，獲得許多粉絲的喜愛。近日棒球經典賽激烈開打，鳳梨也跟風下注，豈料他逢買必輸的賭運絲毫不減威力，網友紛紛笑稱：「看來要跟你反方向才不會衰。」

鳳梨過去世足賽也瘋運彩，透露自己完全沒賭運、逢買必輸，不過他這次經典賽依然賭性堅強，11日下注押荷蘭隊贏，結果最終中華隊逆轉以9：5擊敗荷蘭。而鳳梨也哀怨發文表示：「我的心已經涼了…我真心懺悔自己的無知…我不應該因為第一戰與巴拿馬的疏失而背棄國家…我連續兩天義大利跟荷蘭已經得到應有的懲處…中華隊加油…台灣加油…。」

鳳梨也痛改前非，改下注中華隊，豈料他的反指標體質再度發威，眼看目前局勢為古巴隊領先中華隊，他無奈的說：「我現在臉上已經沒有任何一絲情緒」、「人人都叫我地獄倒楣鬼」，他最後補充，「我已經想不到任何言語能夠表達我此刻的心境...我的天空是灰色的」。

此貼文曝光後，大家笑稱他根本就是「護國冥燈」，紛紛開玩笑道：「看來要跟你反方向才不會衰」、「鼠署買一下古巴吧，拜託你了」、「我決定了鳳梨阿伯，以後叫你衰尾道人」、「鼠署可以出發了，餅總邀請你一起參加賽後記者會」、「看轉播到輸5分時，我就想說上來看看您今天下注哪家」、「你為什麼不堅持你的背叛」、「冥燈無誤」、「不是說好了要All In古巴嗎」、「反指標持續發揮...威力太強大」、「你賣擱母」。