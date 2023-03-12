女星曾莞婷擁有實力派演技，還有著一副精緻臉蛋及火辣身材，讓她被網友封為新一代「台劇女神」，喜歡透過社群分享生活的她，近日帶著家人到南投度假，大方曬出泳裝辣照，照片一釋出不到1小時就吸引超過1.1萬人按讚。

上月曾莞婷在泰國旅行才曬出美照並寫下，「不可能一秒到泰國吧⋯⋯」並曬出身穿連身黑白相間的泳裝辣照，腰部挖空設計，辣秀玲瓏有緻的水蛇腰，一雙白皙誘修長的雙腿，更是令人羨慕。她也笑喊：「來泰國怎麼可能不來張泳池照呢！放鬆的度假心情」。

而今(12)日，曾莞婷則帶著人家來到南投埔里度假，當地有著無邊際泳池，讓她忍不住再度曬出辣照，只見曾莞婷身穿鵝黃色碎花比基尼，艷陽下站在泳池畔，放下一頭長髮頭上插著一朵熱帶風小黃花，手放在泳褲上，不僅纖細蠻腰全被看光，火辣魔鬼身材更是一覽無遺。

最令粉絲噴鼻血的是，比基尼胸前全空設計，藏不住豐滿上圍，曾莞婷嗨喊：「我的夏天來臨了」，讓網友們暴動，紛紛湧入留言說：「姐的流量密碼來了」、「曾完美」、「好美的女神！」、「你太美了！」、「姐妳穿太火辣 男人看會噴鼻血。」