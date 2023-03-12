啦啦隊女神林襄，憑藉甜美臉蛋與傲人身材擄獲許多球迷的心，且隨著近日棒球經典賽開打，獲選為「經典女孩」的她人氣再創巔峰，近期她與沈玉琳所主持的網路節目最新一集到瑜珈教室體驗，過程中更以「火辣上帝視角」拍攝，讓網友直呼「受不了」。

林襄與沈玉琳主持的網路節目《威廉沈歡樂送》，日前到瑜珈教室體驗瑜珈，節目開場沈玉琳就請瑜珈老師「隨便來一招」，只見林襄跟著老師將左手伸直，隨後右手再把左手往側邊搬，接著往下讓手掌觸碰到胸部，雖成功做出動作，卻遭沈玉琳笑虧「好像靈異片」，而林襄聽到後也作勢變成「喪屍」，沒包袱模樣相當可愛。

隨後，林襄也在跟著老師做了幾個瑜珈姿勢，其中輪到貓牛式時，林襄表示自己較擅長，更直接扭腰舞動起來，整個過程中採取「上帝視角」拍攝，讓觀眾大吃冰淇淋，最後進行「終極瑜珈」環節前，製作單位先讓林襄與老師兩人玩遊戲，結果林襄輸給瑜珈老師，因此被拿拖鞋打屁股。

影片曝光後，許多網友紛紛留言「喪屍衝過來是嚇死人，襄衝過來是萌死人，且這集特別多襄漂亮可愛的表情，這絕對要截圖」、「努力嘗試各式難度動作的林襄真的可愛又敬業」、「林襄解鎖新技能」、「林襄扭屁股得動作看起來非常好笑」。