大陸富商汪小菲與女星大S（徐熙媛）宣布離婚後，感情生活各自精彩。去年汪小菲才高調認愛張穎穎，不料今年初兩人就傳出分手，即使外界不斷猜測兩人會復合，但都遭張穎穎打臉澄清兩人確實已分手。而疑似陷入情傷暴瘦的汪小菲，近日被狗仔拍到帶著2名長髮正妹吃飯並進夜店狂歡的畫面，似乎已走出情傷，也引起網友熱烈討論。

近日大陸八卦記者於網路上公開影片，影片中只見汪小菲與友人聚餐，期間還出現2名長髮正妹，之後他便帶著兩名女子前往夜店狂歡，讓八卦媒體忍不住吐槽「新嫂子在路上了」、「不知道這次蘭姐是否看得上」等。網友看到影片後則紛紛表示「恩人怎麼可以不要了，忘恩赴慾的男人」、「這種行為不覺得很老派嗎？還作陪，還夜店，就非常中年老闆的行程」、「菲傭們會去買酸辣粉助他去夜店」、「看來是夜晚太黑，沒有藍天白雲給我們小菲望著想玥兒流淚，只好去酒吧買醉」、「無所謂，男寶有特權」、「不論汪總是否已婚，新嫂子永遠在路上」、「又是哪位菲傭上位了」意外引發熱烈討論。

據了解，去年汪小菲才高調認愛張穎穎，不料今年初兩人就傳出分手，不久後又傳汪小菲挽回戀情成功，引來台灣狗仔葛斯齊在過年後曬出汪小菲與辣妹親密的照片，喊話要張穎穎想清楚，之後網路上又流出汪小菲與一名女子約會的照片，被外界猜測女子就是張穎穎，沒想到張穎穎卻跳出來澄清不關她的事，她人在泰國，並強調自已說分手就真的分手了，汪小菲無縫接軌的行為算是「正常」，正式與汪小菲劃清界線。