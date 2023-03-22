南韓有著「性感小野馬」美稱的歌手泫雅，去年突然斷開愛情長跑7年男友Dawn金曉鐘，一時引發輿論風波。然而，此後屢傳複合消息，雖並未證實，但還是讓外界相當關注兩人戀情的後續發展，今(22)日，泫雅在IG上更新一系列新造型的照片，短髮造型讓網友狂讚。

泫雅近期在IG上更新一系列短髮造型的照片，只見畫面中，泫雅將一頭披肩長髮剪短，以齊耳短髮的模樣亮相，整個人散發出一種英氣美。此外，稍早之前，泫雅再度放上一組風格大膽的照片，她在其中罕見上半身一絲不掛，僅用雙手及花束遮擋身軀，讓粉絲看得相當驚訝。

貼文PO出後，不少粉絲都紛紛沉醉於泫雅的美貌中，爭相留言：「姐姐美的就像一朵花」、「你一天比一天更美」、「春天來了春天。」此外，在其他則貼文中，更有粉絲稱讚她越來越像Dawn，指出：「泫雅像是在說：『我不需要他，因為我會變成他。』」

事實上，此前泫雅與Dawn官宣分手後，多次傳出兩人復合的傳聞，不只有前娛樂記者李鎮浩曬出兩人同遊新加坡的「鐵證」，更有眼尖網友發現泫雅日前現身好友的展覽會時，身旁的男子便是剛宣布分手的前男友Dawn，令粉絲們相當懷疑兩人是否已經復合卻不願公開，然而不論複合與否，外界仍相當好奇兩人的未來動向。