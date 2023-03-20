Lala。（中天綜合台提供）

愷愷。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（21日）晚10點播出「前任評價大調查！你在舊情人眼裡是好還是壞」，46歲何妤玟2020年與化工小開劭天成離婚後，曾與嘻哈團體「麻吉」成員大隸交往，之後和平分手。何妤玟坦言心中有個疑問：「有時候起爭執時他會說出傷害我的話，譬如說我脾氣不好、很大小姐，我都會覺得這是真的嗎？因為婚變讓我變得很沒自信。」

大隸在節目中透過電話回覆，表示一切都是氣話，「吵架當下會覺得自己受委屈，但吵完後我會想，其實有時候妳講的是有道理的。」他說2人分手主因是生活作息不同，「我後來有檢討，但作息真的很難配合，我還是很感謝妳，我知道妳早上很忙要做便當送給小孩，但妳還是會多做一份送來我公司，這我蠻感動的。」何妤玟聽完大隸的解釋心情變得舒坦，搞笑回應：「我也可以證明你體力超強、大腿超粗！」

Lala則是還沒結婚就有婆媳問題：「第一次回他家，他媽媽就突然在我面前大哭，說不要傷害她兒子，我嚇到一直說不會，他媽媽就開始叫我做很多家事，又一直說『什麼時候退出演藝圈？我們的媳婦是要可以在家相夫教子的』，讓我心裡很不舒服。」Lala還說這些事前男友都知道，卻從沒站出來幫她說話，讓她不解，前男友則透過信件回覆：「我夾在中間也不知道要說什麼，而且我媽說的有些話，也是我想跟妳說的，想說能靠媽媽說服妳不要在演藝圈工作，我來養妳。」但這回覆不僅讓Lala無法接受，主持人吳宗憲也聽不下去：「他家環境很厲害嗎？像如果有人願意嫁給鹿希派，我會跪著給對方磕頭說謝謝！」

愷愷也有過一段刻骨銘心的戀情：「我喜歡幽默的男生，但我覺得他女生朋友太多了，所以那時候我們對於男女界線一直有分歧，就分手了，可是跟他分手我真的非常難過，我就買了一張單程機票去LA，不想再回台灣。」吳宗憲一聽直接點出她所說的對象就是大根，愷愷自己也好奇是否因為她疑心病太重導致分手？大根藉由信件給出答案：「有時候沒做什麼也要被懷疑，所以越來越沒耐心解釋，後期也被磨到確實沒那麼喜歡妳了，加上我當時也沒有想要定下來，沒辦法放這麼多心力在戀愛上面，是我的問題。」但愷愷不願相信，覺得這個答案不是真心的。更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。